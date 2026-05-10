Due impianti solari su tre stanno fallendo in Spagna
In Spagna, due impianti solari su tre stanno incontrando problemi funzionando correttamente. Attualmente, solo un terzo dell’energia prodotta dal fotovoltaico viene effettivamente venduta e genera guadagni. Di conseguenza, molte aziende del settore si trovano in difficoltà con i pagamenti dei prestiti e i finanziamenti, mentre il settore delle energie rinnovabili affronta sfide legate alla produttività e alla sostenibilità economica.
Nella Spagna di Pedro Sánchez solo un terzo dell’elettricità venduta dal fotovoltaico dà reddito. Diverse aziende sono in difficoltà con i prestiti. Chi pagherà le banche? La grande abbuffata solare spagnola somiglia ad una festa di matrimonio finita male. Di quelle che iniziano con il jamón iberico, proseguono con il Rioja d’annata e terminano all’alba con gli invitati stesi sulle sedie e il padrone di casa che non può pagare il conto. Solo che qui il conto non lo presenta il ristoratore. Lo presentano le banche. E rischia di essere salatissimo. Per anni la Spagna è stata raccontata come il paradiso della transizione ecologica. La celebrazione del modello Sánchez.🔗 Leggi su Laverita.info
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