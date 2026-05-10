Due impianti solari su tre stanno fallendo in Spagna

In Spagna, due impianti solari su tre stanno incontrando problemi funzionando correttamente. Attualmente, solo un terzo dell’energia prodotta dal fotovoltaico viene effettivamente venduta e genera guadagni. Di conseguenza, molte aziende del settore si trovano in difficoltà con i pagamenti dei prestiti e i finanziamenti, mentre il settore delle energie rinnovabili affronta sfide legate alla produttività e alla sostenibilità economica.

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