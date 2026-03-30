Gli amaranto hanno incontrato difficoltà nelle partite casalinghe, mentre gli allenatori delle due squadre si preparano a sfidarsi senza tatticismi. La partita tra le prime due in classifica sarà trasmessa anche in diretta streaming e si preannuncia come un match di grande intensità, con entrambe le parti pronte a confrontarsi apertamente sul campo.

Bucchi e Tomei se la giocheranno a viso aperto. Arezzo ed Ascoli offriranno al pubblico presente, nonché a tutti coloro che la seguiranno da casa, quello spettacolo degno di uno scontro tra prima e seconda in classifica. Gli amaranto stanno vivendo un periodo di fatica fisica, come è fisiologico che sia dopo tanti mesi passati a spingere sull’acceleratore per viaggiare il solitaria davanti a tutti. Il Picchio, invece, ha letteralmente cambiato marcia a partire dalla fine di gennaio e da allora non si è più fermato spazzando via chiunque. Se l’ex Bucchi ha sostenuto di "non pensare ai due risultati su tre a disposizione", Tomei invece ha rimarcato la maturità e la consapevolezza raggiunta dal gruppo in questa seconda parte del cammino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli amaranto stanno facendo fatica in casa. Bucchi: "Non pensiamo ai due risultati su tre"

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