enel accordi da un miliardo di dollari per acquisizione impianti eolici e solari in usa

Enel ha concluso accordi da un miliardo di dollari con Excelsior Energy Capital per acquisire impianti eolici e solari negli Stati Uniti. La società, tramite le sue filiali, si impegna a comprare un portafoglio di impianti con una capacità di 830 MW, distribuiti in diverse aree del paese. Questi impianti producono circa 2,1 TWh all’anno, contribuendo alla crescita delle energie rinnovabili sul mercato statunitense. L’operazione rappresenta un passo importante nella strategia di espansione del gruppo.

Enel, attraverso le società interamente controllate Enel Green Power North America e EGPNA Project Holdco 2, ha firmato accordi con Excelsior Energy Capital per l’acquisizione di un portafoglio di impianti eolici e solari, situati negli Stati Uniti, con una capacità installata complessiva di 830 MW e una produzione attesa media annua pari a circa 2,1 TWh. Lo riferisce la stessa Enel in una nota, spiegando che gli accordi prevedono un corrispettivo pari a circa 1 miliardo di dollari Usa (equivalente a circa 850 milioni di euro) soggetto ad aggiustamenti usuali per questo tipo di operazioni. “L’enterprise value riferito al 100% del portafoglio è pari a circa 1,3 miliardi di dollari Usa.🔗 Leggi su Lapresse.it

