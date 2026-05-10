Due escursioniste cadono nelle gole del Biedano | soccorse con l' eliambulanza | VIDEO e FOTO
Nel pomeriggio di oggi, il soccorso alpino e speleologico Lazio è intervenuto due volte lungo il tratto delle gole del Biedano, tra i comuni di Blera e Barbarano Romano, in provincia di Viterbo. Due escursioniste sono finite nelle gole e sono state recuperate con l'elicottero. Sono state trasportate in ospedale, come mostrano le immagini e le fotografie diffuse dall'intervento.
Doppio intervento nel pomeriggio di oggi per il soccorso alpino e speleologico Lazio lungo il Cammino dei tre villaggi, nel tratto delle gole del Biedano compreso tra i comuni di Blera e Barbarano Romano, in provincia di Viterbo.Il primo allarme è scattato per una escursionista di 65 anni.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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