Escursionista bloccato su un masso nel torrente in piena salvato nelle Gole del Drago

Un escursionista è stato soccorso nelle Gole del Drago, a Corleone, dopo essere rimasto bloccato su un masso nel torrente Frattina in piena. I tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenuti per mettere in sicurezza la persona, che si trovava al centro del corso d'acqua e rischiava di essere travolto dall’acqua e dal fango.

