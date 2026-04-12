Escursionista precipita nelle gole del Biedano a Blera e batte la testa | VIDEO
Un’escursionista è caduta e ha battuto la testa nelle gole del Biedano, nel territorio di Blera. L’incidente è avvenuto lungo il “Sentiero dei tre villaggi”. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Lazio. La donna è stata recuperata e assistita dai soccorritori senza ulteriori complicazioni. La zona è stata messa in sicurezza durante l’intervento.
Intervento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Lazio nel territorio di Blera, lungo il “Sentiero dei tre villaggi” nelle gole del Biedano, a seguito dell’infortunio di una escursionista.La donna, impegnata nell'escursione, è precipitata per circa tre metri fino al letto del fiume.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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