L’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile di Forlì-Cesena ha donato volumi alla Biblioteca Comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, nell’ambito del progetto intitolato ‘Leggere per Crescere in più lingue’. L’iniziativa mira a promuovere l’inclusione e lo sviluppo dei bambini attraverso la lettura multilingue. La collaborazione tra i due enti si concentra sulla diffusione di materiali dedicati all’età pediatrica.

S’intitola ‘Leggere per Crescere in più lingue’ il progetto a favore dell’inclusione e dello sviluppo dei bambini sviluppato dall’ Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) di Forlì-Cesena in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Lo scorso 27 febbraio l’assessore Federica Pierotti, Annalisa Farina e Manuela Veronesi in rappresentanza del Comune termale hanno consegnato a medici e operatori di Uonpia albi illustrati multilingue, ora raccolti in uno scaffale speciale del reparto. "Gli albi – spiegano gli operatori Uonpia – saranno utilizzati come mediatori nella relazione clinica per favorire l’apprendimento di abilità cognitive, comunicative, di motricità fine, grossolana, relazionali e sociali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neuropsichiatria infantile, volumi donati dalla biblioteca

