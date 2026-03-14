borello spettacolo per i bimbi di neuropsichiatria infantile

Questa sera alle 20.30, al teatro parrocchiale Bonetti’ di Borello, si svolgerà la quarta edizione dell’evento ‘Una chitarra 100 emozioni’. La serata è dedicata ai bambini di neuropsichiatria infantile e si inserisce in un’iniziativa benefica. L’evento prevede uno spettacolo rivolto ai più piccoli, con il coinvolgimento di artisti che si esibiranno nel corso della serata.

Una serata all’insegna della beneficenza. Questa sera alle 20.30, al teatro parrocchiale Bonetti’ di Borello, si terrà la quarta edizione dell’evento ‘ Una chitarra 100 emozioni ’. L’iniziativa è nata con lo scopo di raccogliere fondi per un’associazione dedicata alla cura dei bambini ‘Qualcosa di grande per i piccoli’. I proventi ricavati dalle edizioni passate sono stati donati al reparto di neuropsichiatria pediatrici e oncologici di piazza Anna Magnani. La prima edizione si è tenuta a San Carlo al teatro parrocchiale e le due successive edizioni si sono svolte al teatro Victor di San Vittore. L’ultimo spettacolo, il 31 gennaio scorso, è stato ideato da Monica Biguzzi di Borello, assieme ad artisti locali e amici della scuola di canto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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