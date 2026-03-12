Totò costa caro | mette il volto dell’attore nel suo locale senza permesso maxi risarcimento agli eredi del Principe

Il Tribunale di Milano ha deciso che i proprietari di un ristorante devono pagare un maxi risarcimento agli eredi di Totò, dopo aver utilizzato senza permesso l’immagine dell’attore nel locale. La sentenza riguarda l’uso non autorizzato del volto dell’attore a scopo commerciale, senza che siano state rispettate le normative sulla tutela dell’immagine. La decisione ha portato alla condanna dei titolari del ristorante.

Il Tribunale di Milano ha condannato i titolari di un ristorante a risarcire gli eredi di Antonio De Curtis, in arte Totò, per l’ uso non autorizzato dell’immagine dell’attore a fini commerciali. La sentenza stabilisce che il volto del “Principe della risata” non può essere utilizzato per promuovere attività di lucro senza il consenso esplicito della famiglia. I proprietari del locale meneghino dovranno versare circa 8.000 euro tra danni e spese legali dopo aver esposto per anni una gigantografia del comico sulle proprie pareti. Totò nel 1955 La decisione dei giudici milanesi mette fine a una controversia iniziata nel 2016 e culminata con la rimozione della fotografia nel gennaio del 2025. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Totò “costa” caro: mette il volto dell’attore nel suo locale senza permesso, maxi risarcimento agli eredi del Principe Articoli correlati Morì dopo mesi di coma per complicanze dell’anestesia: maxi risarcimento da 1,5 milioni di euro per gli erediDisposto un risarcimento da 1,5 milioni di euro per gli eredi di un uomo deceduto per complicanze legate all'anestesia. Pizzeria che esponeva un’immagine di Totò costretta a pagare 8 mila euro agli erediEsporre la foto di Totò per arredare un locale o promuovere un’attività commerciale può costare caro.