Guerra in Iran oltre al Golfo c’è anche il mar Caspio

Durante il conflitto in Iran, si è trascurata una regione importante che si estende anche nel mar Caspio, oltre al Golfo. Questa zona, parte dell’ampio territorio iraniano, era rimasta in secondo piano nelle notizie fin dall’inizio della guerra, portando a credere che potesse avere un ruolo meno rilevante nel contesto generale. Tuttavia, la sua presenza è stata comunque evidente.

Delle tante regioni di cui è composto l’ampio territorio dell’Iran una era rimasta inosservata dall’inizio della guerra, tanto da far pensare potesse avere un ruolo marginale. Israele, tuttavia, ha reso noto di aver compiuto raid contro la flotta iraniana di stanza presso il porto di Bandar Anzali, sul mar Caspio, colpendo almeno cinque imbarcazioni, centri di comando e strutture portuali. Il raid, tuttavia, non sembrava finalizzato esclusivamente a logorare ulteriormente le difese e le capacità militari e logistiche di Teheran, ma andare a colpire una potenziale rotta strategica passata inosservata fino a questo momento ai grandi media. Se... 🔗 Leggi su Tpi.it

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