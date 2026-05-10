Drone carico di cellulari diretto al carcere di Poggioreale | sequestrato nei guai il pilota del salernitano

Da salernotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un drone carico di cellulari è stato intercettato all’interno del carcere di Poggioreale dalla Polizia Penitenziaria. Il velivolo, diretto all’interno dell’istituto, è stato sequestrato e il pilota, un uomo di 28 anni residente nel salernitano, è stato arrestato. L’uomo è stato sottoposto a processo per direttissima. La Polizia sta indagando sulle modalità di consegna e sulla provenienza dei dispositivi trovati a bordo del drone.

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E' stato intercettato nel carcere di Poggioreale dalla Polizia Penitenziaria un drone carico di cellulari diretto all’interno dell’istituto: arrestato il pilota, un 28enne del salernitano, processato per direttissima. Si tratta di "una guerra tecnologica quotidiana”, secondo il sindacato di.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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