Drone carico di cellulari diretto al carcere di Poggioreale | sequestrato nei guai il pilota del salernitano
Un drone carico di cellulari è stato intercettato all’interno del carcere di Poggioreale dalla Polizia Penitenziaria. Il velivolo, diretto all’interno dell’istituto, è stato sequestrato e il pilota, un uomo di 28 anni residente nel salernitano, è stato arrestato. L’uomo è stato sottoposto a processo per direttissima. La Polizia sta indagando sulle modalità di consegna e sulla provenienza dei dispositivi trovati a bordo del drone.
E' stato intercettato nel carcere di Poggioreale dalla Polizia Penitenziaria un drone carico di cellulari diretto all’interno dell’istituto: arrestato il pilota, un 28enne del salernitano, processato per direttissima. Si tratta di "una guerra tecnologica quotidiana”, secondo il sindacato di.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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