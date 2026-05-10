Drone carico di cellulari diretto al carcere di Poggioreale | arrestato il pilota

Un drone con a bordo telefoni cellulari è stato intercettato dalla Polizia Penitenziaria a Napoli mentre si dirigeva verso il carcere di Poggioreale. Il pilota del drone è stato arrestato sul posto. La polizia ha sequestrato il dispositivo e i cellulari trovati a bordo. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e sono in corso accertamenti per capire come si siano svolti i fatti.

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