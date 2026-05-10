Drone carico di cellulari diretto al carcere di Poggioreale | arrestato il pilota
Un drone con a bordo telefoni cellulari è stato intercettato dalla Polizia Penitenziaria a Napoli mentre si dirigeva verso il carcere di Poggioreale. Il pilota del drone è stato arrestato sul posto. La polizia ha sequestrato il dispositivo e i cellulari trovati a bordo. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e sono in corso accertamenti per capire come si siano svolti i fatti.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un drone carico di telefoni cellulari destinati al carcere di Poggioreale è stato intercettato dalla Polizia Penitenziaria a Napoli. A differenza di altri episodi simili, questa volta il responsabile non è riuscito a fuggire: un 28enne originario della provincia di Salerno è stato bloccato e arrestato dagli agenti. Per lui è scattato il processo per direttissima. Operazione della Polizia Penitenziaria. L’episodio si è verificato nel carcere di Poggioreale di Napoli, nella zona orientale del capoluogo campano. Gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno individuato il drone mentre trasportava dispositivi cellulari verso l’interno della struttura detentiva.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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