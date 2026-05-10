Droga no all’estradizione per il licatese | la pena si sconta in Italia

Un tribunale italiano ha deciso che il cittadino licatese deve scontare la pena nel paese e non essere estradato in Germania. La difesa ha presentato una richiesta che ha portato agli arresti domiciliari, invece del trasferimento nel paese straniero. I magistrati hanno respinto la richiesta di estradizione, mantenendo il soggetto nel territorio italiano per completare la condanna. La decisione si basa su valutazioni legali e procedure giudiziarie in corso.

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