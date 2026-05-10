Droga no all’estradizione per il licatese | la pena si sconta in Italia
Un tribunale italiano ha deciso che il cittadino licatese deve scontare la pena nel paese e non essere estradato in Germania. La difesa ha presentato una richiesta che ha portato agli arresti domiciliari, invece del trasferimento nel paese straniero. I magistrati hanno respinto la richiesta di estradizione, mantenendo il soggetto nel territorio italiano per completare la condanna. La decisione si basa su valutazioni legali e procedure giudiziarie in corso.
? Domande chiave Come ha fatto la difesa a ottenere gli arresti domiciliari?. Perché i magistrati hanno negato l'estradizione verso la Germania?. Cosa è emerso dalle chat criptate usate per il traffico?. Quali sono le condizioni rigide imposte per il monitoraggio elettronico?.? In Breve Tra il 21 e il 23 settembre 2022 il licatese gestiva venti chili di marijuana.. Gli avvocati Emilio Dejoma e Giuseppe Lo Dico hanno ottenuto gli arresti domiciliari.. La Corte ha concesso la misura alternativa per il percorso di disintossicazione dell'uomo.. Il monitoraggio avverrà tramite braccialetto elettronico presso l'abitazione del quarantatrenne a Licata.🔗 Leggi su Ameve.eu
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