Gli Usa chiedono l’estradizione del governatore di Sinaloa | Ha protetto i cartelli della droga Scontro tra Washington e Messico

Da ilfattoquotidiano.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno richiesto l’estradizione del governatore dello stato di Sinaloa, accusandolo di aver protetto i cartelli della droga. La richiesta coinvolge anche altri nove funzionari messicani e si basa su accuse di narcotraffico e reati connessi al possesso di armi da fuoco. La disputa tra i due paesi riguarda le accuse e i procedimenti giudiziari, con Washington che punta a ottenere condanne fino a 40 anni di carcere.

“Narcotraffico” e “reati associati con armi da fuoco”. Gli Usa puntano il dito contro il governatore di Sinaloa, Rubén Rocha Moya, e altri nove funzionari messicani, e pretendono la loro estradizione in territorio statunitense, oltre a 40 anni di pena. Secondo l’accusa – formalizzata dal procuratore federale Jay Clayton (Distretto Sud di New York) e dall’amministratore Dea Terrance C. Cole – gli imputati erano “associati con il cartello di Sinaloa per distribuire quantità massicce di narcotici negli Stati Uniti ”. E non solo. Rocha Moya, 76 anni, membro del Partito “Morena” (lo stesso della presidente socialista Claudia Sheinbaum) sarebbe stato eletto con il favore della gang “ Los Chapitos ”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

gli usa chiedono l8217estradizione del governatore di sinaloa ha protetto i cartelli della droga scontro tra washington e messico
© Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa chiedono l’estradizione del governatore di Sinaloa: “Ha protetto i cartelli della droga”. Scontro tra Washington e Messico

Notizie correlate

Sinaloa contro gli USA: il Governatore nega i legami con i cartelli? Cosa sapere Il governatore Rocha Moya nega i legami con i Los Chapitos a Sinaloa.

Morti due agenti Usa in Messico: la CIA e le operazioni contro i cartelli della drogaDue agenti della CIA sono morti in un incidente che si è verificato in Messico al termine di un’operazione antidroga.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Iran-Usa, la proposta di Teheran a Trump: Apri Hormuz, poi colloqui sul nucleare; Trump: L’Iran vuole che gli Stati Uniti riaprano subito Hormuz; Trump vuole bocciare la proposta iraniana. No a riaprire Hormuz senza parlare di nucleare; il manifesto.

Rutte, quasi tutti gli alleati stanno facendo ciò che gli Usa chiedonoCiò che vedo oggi guardando all'Europa è che gli alleati stanno fornendo un sostegno massiccio, mettendo a disposizione risorse logistiche e altre misure per garantire che le potenti forze armate ... ilgiorno.it

gli usa gli usa chiedono lL’Iran minaccia attacchi lunghi e dolorosi se gli USA riprendono i raidL’Iran ha avvertito che colpirà le posizioni Usa nel Golfo se Washington riprenderà gli attacchi, mentre il controllo di Teheran sullo Stretto di Hormuz continua a mettere sotto forte pressione i merc ... msn.com

Trova facilmente notizie e video collegati.