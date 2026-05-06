Gli Stati Uniti hanno richiesto l’estradizione del governatore dello stato di Sinaloa, accusandolo di aver protetto i cartelli della droga. La richiesta coinvolge anche altri nove funzionari messicani e si basa su accuse di narcotraffico e reati connessi al possesso di armi da fuoco. La disputa tra i due paesi riguarda le accuse e i procedimenti giudiziari, con Washington che punta a ottenere condanne fino a 40 anni di carcere.

“Narcotraffico” e “reati associati con armi da fuoco”. Gli Usa puntano il dito contro il governatore di Sinaloa, Rubén Rocha Moya, e altri nove funzionari messicani, e pretendono la loro estradizione in territorio statunitense, oltre a 40 anni di pena. Secondo l’accusa – formalizzata dal procuratore federale Jay Clayton (Distretto Sud di New York) e dall’amministratore Dea Terrance C. Cole – gli imputati erano “associati con il cartello di Sinaloa per distribuire quantità massicce di narcotici negli Stati Uniti ”. E non solo. Rocha Moya, 76 anni, membro del Partito “Morena” (lo stesso della presidente socialista Claudia Sheinbaum) sarebbe stato eletto con il favore della gang “ Los Chapitos ”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa chiedono l’estradizione del governatore di Sinaloa: “Ha protetto i cartelli della droga”. Scontro tra Washington e Messico

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