In Colombia, circa 80 ippopotami potrebbero essere abbattuti a causa della loro crescita e del rischio che rappresentano per l’ambiente. La popolazione di questi animali deriva dall’introduzione di quattro esemplari importati per uno zoo da parte di un noto narcotrafficante negli anni Ottanta. Attualmente, il numero di ippopotami è arrivato a circa 200, suscitando preoccupazioni tra le autorità locali e gli ambientalisti.

Circa 80 esemplari di ippopotami potrebbero essere abbattuti. Inizialmente Pablo Escobar aveva importato 4 esemplari per il suo zoo, ora sono arrivati a 200 e rappresentano un rischio per l’ambiente Il governo della Colombia si trova a dover prendere una scelta difficile innescata dagliippopotami di Pablo Escobare la loro riproduzione incontrollata. In sostanza, il governo potrebbe ricorrere all’eutanasia per alcuni esemplari che negli anni Ottanta sono stati importanti dall’Africa dal narcotrafficante per il suo zoo privato, ovverol’Hacienda Nápoles. Secondo quanto emerso, gli animali si sono riprodottifino a raggiungere il numero di 200 esemplari, che oggi rappresentano una minaccia per gli ecosistemi locali.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Colombia, gli ippopotami di Pablo Escobar a rischio soppressione

Gli ippopotami di Pablo Escobar

La Colombia abbatterà ‘gli ippopotami di Pablo Escobar’: il caso(Adnkronos) – Nella giornata di ieri, lunedì 13 aprile, le autorità della Colombia hanno autorizzato un piano per l'abbattimento di decine di...

Chi sono gli “ippopotami della cocaina”, i discendenti degli animali di Pablo Escobar: più di 220 esemplari in ColombiaIn Colombia continua la storia degli ippopotami di Pablo Escobar: una nuova stima indica che ce ne sono più di 200 e il Governo ancora non è riuscito...