La Colombia abbatterà ‘gli ippopotami di Pablo Escobar’ | il caso

Nella giornata di ieri, le autorità colombiane hanno approvato un piano per l'abbattimento di decine di ippopotami che si trovano in una regione centrale del paese. Questi animali, introdotti in passato, si muovono liberamente e rappresentano una minaccia per le comunità locali e le specie autoctone. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell'intervento.

(Adnkronos) – Nella giornata di ieri, lunedì 13 aprile, le autorità della Colombia hanno autorizzato un piano per l'abbattimento di decine di ippopotami che vagano liberamente in un'area del centro del Paese, dove minacciano gli abitanti dei villaggi e le specie autoctone. Il ministro dell'Ambiente Irene Velez ha affermato che la decisione è stata presa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Chi sono gli “ippopotami della cocaina”, i discendenti degli animali di Pablo Escobar: più di 220 esemplari in ColombiaIn Colombia continua la storia degli ippopotami di Pablo Escobar: una nuova stima indica che ce ne sono più di 200 e il Governo ancora non è riuscito... Colombia: piano drastico per abbattere 80 ippopotami di EscobarLe autorità colombiane hanno approvato un piano per abbattere fino a 80 ippopotami che popolano il territorio nazionale. Sul fiume Magdalena vivono oltre 220 ippopotami, discendenti dei quattro esemplari che Pablo Escobar portò nella sua Hacienda. Senza predatori naturali, si sono moltiplicati fino a diventare la più grande popolazione invasiva al mondo: https://kodmi.it/ETCS - facebook.com facebook