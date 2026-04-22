Straniero trovato ferito a bordo strada accanto alla sua bici | accertamenti in corso

Un uomo di origine straniera è stato rinvenuto ieri lungo la SP 204 di Eboli, vicino alla zona industriale, con alcune ferite e accanto alla sua bicicletta. È stato subito soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova in prognosi riservata. Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e le cause delle ferite.

E' in prognosi riservata, uno straniero ritrovato ieri sulla SP 204 di Eboli, nei pressi della zona industriale, a bordo strada. Pare che accanto al ferito, vi fosse la sua bici: presumibilmente, potrebbe essere stato vittima di qualche pirata della strada.Il malcapitato è stato condotto.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Uomo trovato gravemente ferito alla stazione, a Campagna: accertamenti in corsoGiallo a Campagna, ieri: un 75enne del posto è stato ritrovato con gravi ferite e in stato di incoscienza, sul binario ferroviario lungo la tratta... Trovato sbalzato dalla sua bici, muore a 34 anni. Caccia al pirata della stradaPisa, 14 marzo 2026 – Trovato a terra dai passanti, gravissimo e incosciente, lontano alcuni metri dalla sua bici. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Follia in pieno centro: litiga e viene picchiato, poi se la prende con i soccorritori; Genova, aggressione in centro, ferito dà in escandescenze in ambulanza: ricoverato in codice rosso; Marano, giovane straniero trovato gravemente ferito in strada: è in pericolo di vita; Giovane trovato morto in casa: indagini dei carabinieri. Marano, giovane straniero trovato gravemente ferito in strada: è in pericolo di vitaUn giovane di 28 anni, originario della Papua Nuova Guinea, è stato soccorso in gravi condizioni dopo essere stato trovato incosciente in strada a Marano, ... cronachedellacampania.it Lecce, 17enne trovato ferito da un colpo alla tempia: morto in ospedale, indagini in corsoLECCE - Dramma nella notte a Lecce, dove un ragazzo di 17 anni, di origini straniere, è stato trovato gravemente ferito nella sua abitazione in via Quinto Mario Corrado, colpito da un proiettile alla ... giornaledipuglia.com #Bibbia “Allora Rut si gettò giù, prostrandosi con la faccia a terra, e gli disse: ‘Come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi, che tu faccia caso di me che sono una straniera’” (Rut 2:10). Accogliere lo straniero per donare dignità e speranza. Nuovo appunta - facebook.com facebook