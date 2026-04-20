Rider 32enne trovato morto a Torino | indagini in corso sulle cause

Nella notte, a Torino, un uomo di 32 anni, probabilmente un rider, è stato trovato senza vita in strada della Creusa 109, sopra Cavoretto. La scoperta è avvenuta intorno a mezzanotte e le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. La polizia ha già effettuato i rilievi sul luogo e sta ascoltando eventuali testimoni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento nella notte. Un uomo di 32 anni, presumibilmente un rider, è stato trovato senza vita nella notte in strada della Creusa 109, sulla collina torinese sopra Cavoretto. Il corpo presentava diversi traumi, elemento che ha subito fatto pensare a una dinamica violenta. L’allarme dato da una passante. A lanciare l’allarme è stata una residente della zona, che intorno alle 23 ha contattato i soccorsi dopo aver notato una bicicletta abbandonata sulla carreggiata. In un primo momento, però, la donna non si era accorta della presenza del corpo. Il ritrovamento del corpo. I sanitari del 118, intervenuti rapidamente, hanno intuito che potesse esserci qualcuno nei dintorni e hanno avviato le ricerche.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Rider 32enne trovato morto a Torino: indagini in corso sulle cause Notizie correlate Leggi anche: Tragedia a Eboli, giovane trovato morto in casa: indagini in corso sulle cause Leggi anche: Tragedia a Eboli, uomo trovato morto in casa: indagini in corso sulle cause Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Torino: un rider di 32 anni è stato trovato morto in strada, forse travolto da un pirata della strada; Rider trovato morto a Cavoretto, forse travolto da un'auto pirata; Morto rider 32enne caduto dalla bici sulla collina torinese; Rider 32enne trovato morto a Torino: indagini in corso sulle cause. Torino, rider di 32 anni trovato morto tra le sterpaglie: ipotesi pirata della stradaUn rider di 32 anni è stato trovato senza vita la scorsa notte in strada della Creusa 109, sulla collina torinese sopra Cavoretto. Il giovane presentava diversi traumi ed è stata una passante, ... fanpage.it Terribile incidente a Torino Cavoretto: rider trovato morto e bici fracassata, probabilmente travolto da un'auto pirataUn uomo di 32 anni, straniero, è stato trovato morto nella tarda serata di ieri, domenica 19 aprile 2026, in strada della Creusa 109 a Torino. La vittima, probabilmente un rider, è stata trovata senza ... torinotoday.it L'AGGRESSIONE | L’episodio giovedì al Rifugio “Val di Maso” a Merlara in provincia di Padova, il 32enne è rimasto per dieci minuti in preda all’animale. Il Servizio veterinario potrebbe imporre la soppressione del cane. Lo Spisal sta vagliando l’aspetto sicure - facebook.com facebook