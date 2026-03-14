Il 14 marzo 2026 sarà disponibile in homevideo l'edizione in 4K di Dracula – L’amore perduto, il film di Luc Besson. La versione restaurata offre una nuova possibilità di guardare questa interpretazione gotica del celebre personaggio vampirico. Il film, noto per il suo stile visivo distintivo, sarà distribuito per i fan e gli appassionati del genere.

Il 14 marzo 2026 segna l’arrivo nelle case dei lettori dell’edizione homevideo di Dracula – L’amore perduto, la visione gotica firmata da Luc Besson. La produzione, basata sul romanzo di Bram Stoker, è stata distribuita in formato 4K UHD dalle etichette Lucky Red e Midnight Factory. Il film vede al centro Caleb Landry Jones nei panni del vampiro tormentato, affiancato da Christoph Waltz, Zoë Bleu Sidel e Matilda De Angelis. Questa edizione fisica si distingue per un audio Dolby Atmos italiano e una qualità video che esalta le atmosfere oscure, pur mancando della tecnologia HDR. L’opera non punta sull’orrore puro, ma su una rilettura romantica incentrata sulla maledizione e sull’amore impossibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dracula di Besson: il vampiro romantico in 4K arriva a casa

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