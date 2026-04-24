La mappa dei redditi di Milano quartiere per quartiere | ecco dove vivono i più ricchi e dove sono crollati gli stipendi

A Milano, i redditi medi sono saliti rispetto all'anno precedente, passando da circa 36.400 a oltre 37.500 euro. Tuttavia, alcune zone della città hanno registrato una diminuzione degli stipendi, tra cui le aree di Brera, Moscova e Quadrilatero, così come la zona di Porta Romana, Guastalla e Missori. La distribuzione dei redditi varia significativamente da quartiere a quartiere, con alcune zone che si distinguono per valori più elevati rispetto ad altre.

A Milano si guadagna di più. La media dei redditi è salita da 36.408 a 37.520 euro (+3,05%). Ma non sono solo rose e fiori: in due aree della città i valori sono in calo, tra Brera, Moscova e Quadrilatero e la zona di Porta Romana, Guastalla e Missori. È quanto emerge dall’elaborazione di Dossier.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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