Dove vedere in tv Errani Paolini-Siegemund Zvonareva WTA Madrid 2026 | orario programma streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini sono in campo per disputare gli ottavi di finale del torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid. Le due italiane affronteranno la coppia formata dalla tedesca Laura Siegemund e dalla russa Vera Zvonareva. La partita si giocherà in televisione e sarà disponibile anche in streaming, con orari e programmi specifici annunciati per questa fase del torneo.

Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla tedesca Laura Siegemund e dalla russa Vera Zvonareva agli ottavi di finale del torneo di doppio del WTA 1000 di Madrid. Dopo aver regolato l’ucraina Kichenok e la giapponese Ninomiya all’esordio sulla terra rossa della capitale spagnola, il cammino delle Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 proseguirà contro delle avversarie di ottima caratura, che al debutto hanno avuto la meglio nei confronti di JovicMboko. L’appuntamento è per domenica 26 aprile, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.00 sul Court 5 e non incomincerà prima delle ore 13.00: ad aprire il programma di giornata sarà il match di doppio maschile tra GranollersZeballos (teste di serie numero 1 del seeding) e il binominio monegasco ArneodoVacherot.🔗 Leggi su Oasport.it

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