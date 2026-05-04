Dove vedere in tv Trevisan-Gibson WTA Roma 2026 | orario programma streaming

Martedì 5 maggio, nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2026, Martina Trevisan affronta Talia Gibson nella BNP Paribas Arena al Foro Italico. La partita si svolge all’interno del nuovo stadio, situato nella zona del Stadio dei Marmi, e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Gli appassionati di tennis potranno seguire l’incontro nel pomeriggio, con orari e dettagli disponibili sui principali canali sportivi.

Martina Trevisan scende in campo martedì 5 maggio nella nuova BNP Paribas Arena (all’interno del magnifico Stadio dei Marmi) del Foro Italico per affrontare l’australiana Talia Gibson in occasione del primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Si preannuncia una sfida molto complicata per l’attuale n.516 al mondo, sprofondata in classifica dopo il lungo stop per l’operazione al piede destro e sin qui incapace di risalire il ranking. La 32enne toscana torna a disputare una partita ufficiale sulla terra rossa di Roma a due anni di distanza dall’ultima volta, accedendo al tabellone principale del WTA 1000 italiano tramite una wild card. Trevisan, reduce da una sequenza di quattro sconfitte consecutive, sarà chiamata ad una grande impresa sulla carta per battere la giovane emergente aussie n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingLucia Bronzetti sarà una delle azzurre più attese al Foro Italico in occasione della prima giornata di main draw femminile degli Internazionali... Dove vedere in tv Paolini-Boulter, WTA Merida 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini tornerà in campo nel WTA500 di Merida (Messico) per i quarti di finale del torneo centroamericano.