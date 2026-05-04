Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler WTA Roma 2026 | orario programma streaming

Per la prima giornata del main draw femminile degli Internazionali d’Italia 2026, Lucia Bronzetti scenderà in campo al Foro Italico. La partita contro Kessler sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. Gli orari e il programma delle partite sono stati comunicati dagli organizzatori e saranno visibili sui canali ufficiali dell’evento. La sfida tra le due tenniste si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito.

Lucia Bronzetti sarà una delle azzurre più attese al Foro Italico in occasione della prima giornata di main draw femminile degli Internazionali d’Italia 2026. La tennista romagnola, ammessa al tabellone principale del torneo tramite una wild card, affronterà martedì 5 maggio nel suo match d’esordio a Roma la statunitense McCartney Kessler. Bronzetti, reduce da un periodo molto negativo a livello di risultati, sta cercando di risalire la china facendo però ancora fatica a trovare continuità anche nei tornei di categoria inferiore e restando ancora distante dalla top100 mondiale. L’azzurra, grande protagonista in passato con la Nazionale in BJK Cup, spera di svoltare magari proprio davanti al pubblico amico pur partendo sfavorita contro la n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Paolini-Boulter, WTA Merida 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini tornerà in campo nel WTA500 di Merida (Messico) per i quarti di finale del torneo centroamericano. Dove vedere in tv Paolini-Eala, WTA Dubai 2026: orario, programma, streamingIl match di singolare, che vedrà protagonista la tennista italiana, sarà il quinto incontro di giornata, con il programma che scatterà alle ore 8.