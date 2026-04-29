Dove vedere in tv Sinner-Jodar oggi ATP Madrid 2026 | orario programma streaming

Oggi, mercoledì 29 aprile, Jannik Sinner sfiderà Rafael Jodar nei quarti di finale del torneo ATP di Madrid. La partita si giocherà nel quadro del Masters1000 e si svolgerà in giornata. Per seguire l'incontro, sono previste diverse opzioni di visione in TV e streaming, con orari e programmi che saranno annunciati nelle prossime ore.

Oggi, mercoledì 29 aprile, Jannik Sinner affronterà lo spagnolo Rafael Jodar nei quarti di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica andrà in scena un confronto dal sapore particolare tra il n.1 del mondo e un tennista che, in prospettiva, vuol essere un rivale diretto per il trono. La partita è prevista sul campo “Manolo Santana” non prima delle 16:00. Sinner arriva al confronto con l’iberico, reduce dal successo in due set con il britannico Cameron Norrie: 6-2 7-5 lo score in favore dell’altoatesino. Una partita in cui l’azzurro ha espresso il proprio miglior tennis nei punti importanti, complicandosi un po’ la vita nel secondo parziale, ma riuscendo a spuntarla abbastanza agevolmente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Jodar oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Sinner-Bonzi oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingI Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, vedranno scattare il secondo turno del tabellone di singolare maschile... Dove vedere in tv Sinner-Norrie oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, martedì 28 aprile (ore 11:00), Jannik Sinner affronterà il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torna in campo Sinner: dove vedere la sfida contro Jodar a Madrid; Masters 1000 Madrid, Sinner-Jodar nei quarti: dove vedere il match in tv; Sinner-Jodar: orario, precedenti e dove vederla in tv; Sinner-Jodar, vale un posto in semifinale: quando e dove vederla. Dove vedere in tv Sinner-Jodar oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 29 aprile, Jannik Sinner affronterà lo spagnolo Rafael Jodar nei quarti di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja ... oasport.it Sinner-Jodar: quando si gioca e dove vedere i quarti di finale dell'ATP MadridContinua il percorso di Jannik Sinner all’ATP di Madrid e l'azzurro è pronto a vivere una sfida molto interessante nei quarti di finale. Il numero uno del mondo ha conquistato il passaggio del turno c ... tag24.it Oggi alle 16 SINNER / JODAR - facebook.com facebook Appunti di viaggio Sinner vs Jodar è il primo capitolo intrigante. La prima sfida piena di curiosità tecniche. Il n.1 ci arriva dopo 25 vittorie di fila nei Masters 1000, con il suo Dream Team al box ad alimentare l'evoluzione sinneriana ricca di record travolti orm x.com