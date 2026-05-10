Dove vedere in tv Arnaldi-Jodar ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Oggi, domenica 10 maggio, Matteo Arnaldi si affronta con Jodar nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. L’incontro si svolge sui campi in cemento della capitale e sarà trasmesso in diretta televisiva. Gli appassionati possono seguire la partita anche tramite lo streaming online, disponibile su piattaforme ufficiali. L’orario di inizio è stato comunicato e il match si prevede duri circa due ore.

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Oggi, domenica 10 maggio, Matteo Arnaldi sarà protagonista del terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il ligure affronterà lo spagnolo Rafael Jodar in un confronto che si preannuncia molto interessante. La partita chiuderà il programma del campo centrale ed è prevista non prima delle 20:30. Arnaldi è reduce da due battaglie nei precedenti match: vittorie in tre set contro l’iberico Jaume Munar e l’australiano Alex de Minaur. Di prestigio l’affermazione contro quest’ultimo, in cui il tennista allenato da Fabio Colangelo ha messo in mostra un tennis molto ordinato, sfruttando con grande autorevolezza le incertezze del suo rivale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSi preannuncia una domenica 10 maggio dalle forti emozioni per i colori azzurri sul campo centrale del Foro Italico, con Matteo Arnaldi che chiuderà... Dove vedere in tv Sinner-Jodar oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 29 aprile, Jannik Sinner affronterà lo spagnolo Rafael Jodar nei quarti di finale del Masters1000 di Madrid.