Como-Roma 2-1 | Douvikas e Diego Carlos la ribaltano scatto Champions per Fabregas

Nella partita tra Como e Roma, terminata 2-1, Douvikas e Diego Carlos hanno segnato i gol che hanno ribaltato il risultato, mentre Fabregas ha concluso con uno scatto decisivo in chiave Champions. La sfida si è disputata il 15 marzo 2026 e si è contraddistinta per un ritmo elevato, con molte azioni offensive e molto agonismo tra le due squadre. La vittoria è arrivata grazie a dettagli e episodi chiave.

FILIPPO MONETTI Como 15 marzo 2026 - Partita spettacolare, di altissima intensità, tantissimo agonismo in campo, alla fine decisa dai dettagli e dagli episodi. Il Como ribalta la Roma con un secondo tempo straordinario e sfonda al quarto posto in solitario in zona Champions League. Le reti di Douvikas e Diego Carlos compiono la rimonta ai danni dei giallorossi, che erano passati in vantaggio con il rigore di Malen. Pesa molto nella gara dei capitolini l'espulsione con qualche dubbio nella ripresa di Wesley. Questo ko fa precipitare i ragazzi di Gasperini al sesto posto, fa festa invece il Como ora con in mano il proprio destino per il sogno Champions League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Como-Roma 2-1: Douvikas e Diego Carlos la ribaltano, scatto Champions per Fabregas Articoli correlati Leggi anche: Como-Roma per un posto in Champions: Douvikas la pareggia, Carlos raddoppia! Pisa Como 0-3: Perrone e Douvikas calano il tris, Fabregas vede la zona Champions. Come è andataL’anticipo della 19ª giornata di Serie A regala un’Epifania amara al Pisa e un pomeriggio di festa al Como. Contenuti e approfondimenti su Como Roma 2 1 Douvikas e Diego Carlos... Temi più discussi: Serie A, oggi Como-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Como-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Como-Roma: probabili formazioni e statistiche; Como-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Como-Roma 2-1: Malen (5,5) non basta, Wesley (5) espulso, Rensch (4) fatica, Diao (7) imprendibileSeconda sconfitta consecutiva per la Roma di Gasperini che, dopo essere passata in vantaggio grazie al rigore trasformato da Malen, ha subito la rimonta dei padroni di casa che con Douvikas ... ilmessaggero.it Como-Roma 2-1 pagelle: Fabregas da Champions, rimonta e sorpasso. Rosso a Wesley, decide Diego CarlosSerie A 2025-26, 29a giornata, Como-Roma, 2-1, i top e flop e le pagelle: Diego Carlos si riscatta dal rigore concesso in avvio. Polemiche per il rosso a Wesley. sport.virgilio.it Malen glaciale dal dischetto! Roma subito in vantaggio a Como facebook ULTIM'ORA SERIE A 29^ giornata: Como-Roma 2-1 7' Malen (rig.) 59' Douvikas 79' Diego Carlos #SkySport #SkySerieA x.com