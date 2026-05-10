Dori Ghezzi ha condiviso un ricordo personale riguardo al suo rapporto con Fabrizio De André. Ha raccontato di aver comunicato con lui attraverso una lampada, un metodo che usavano per scambiarsi messaggi. La donna, descritta con un sorriso dolce, un portamento elegante e uno sguardo riservato, ha parlato di questa esperienza senza aggiungere dettagli sulla loro relazione.

Dori Ghezzi ha il sorriso dolcissimo, il portamento elegante e lo sguardo discreto, ma anche un’energia e una grinta inesauribili. Quelle che, da 25 anni, la sostengono nel portare avanti la “Fondazione Fabrizio De André ETS ”, dedicata alla tutela e all’amministrazione del patrimonio artistico del mito della musica. Nonché suo marito. Dori, che ha appena compiuto 80 anni ed è ancora bellissima, si racconta tra ricordi e aneddoti: gli inizi come cantante, il successo straordinario in coppia con Wess e poi l’incontro con De André, gli anni felici e il matrimonio, ma anche il rapimento in Sardegna e, poi, la malattia e la morte di Faber. Quadri, foto, premi, vinili: Dori Ghezzi, qui alla “Fondazione Fabrizio De André” di Milano ogni angolo regala un’emozione speciale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dori Ghezzi si confessa: "Parlò con De Andrè attraverso una lampada"

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Dori Ghezzi, la ragazza che sono oggiQuesto articolo è pubblicato sul numero 11 di Vanity Fair in edicola fino al 10 marzo 2026.