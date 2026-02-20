Dori Ghezzi | biografia carriera e vita privata della storica compagna di Fabrizio De André

Dori Ghezzi, nata a Lentate sul Seveso nel 1946, ha vissuto una vita segnata dalla musica e dall’impegno culturale. La sua carriera musicale è iniziata negli anni ’60, quando si è fatta conoscere come cantante e autrice. La sua relazione con Fabrizio De André ha attirato l’attenzione di molti, portandola a dedicarsi anche alla Fondazione De André, che promuove il suo patrimonio artistico. La sua vita privata e pubblica si sono intrecciate, rendendola una figura simbolo di quegli anni. La sua storia continua a essere raccontata attraverso la musica e le iniziative culturali.

Dori Ghezzi nasce a Lentate sul Seveso, in provincia di Milano, il 30 marzo 1946. Fin da giovanissima dimostra una forte passione per la musica e per il canto, qualità che la portano presto a muovere i primi passi nel panorama musicale italiano degli anni Sessanta, un periodo particolarmente fertile per la canzone leggera.

