dori ghezzi la ragazza che sono oggi

Dori Ghezzi è conosciuta come cantante e artista, con una carriera che inizia come solista prima di collaborare con Wess e raggiungere la popolarità negli anni Ottanta. Dopo aver vissuto momenti di successo, ha deciso di lasciare le scene musicali. La sua vita è stata caratterizzata da diverse fasi, tutte legate dal suo forte legame con Fabrizio De André.

Questo articolo è pubblicato sul numero 11 di Vanity Fair in edicola fino al 10 marzo 2026. Mi sembra che ormai sia più abituata a parlare di De André e meno di sé. «Ma forse, poi, è anche giusto così». È ancora capace di raccontarsi? «Sono sempre stata schiva. E poi, dopo anni di popolarità, ho pensato: “Meglio lasciare prima che qualcuno ti dica di non poterne più di te”. A volte in tv vedo certi personaggi, ancora lì. La verità è che esibirmi è sempre stato il mio punto debole: i vestiti, il trucco, l’attenzione. Di quel lavoro, più che altro, mi piaceva l’alchimia che si creava col pubblico». Ottant’anni di vita e 60 di carriera. «Sa che questa cosa fatico a metabolizzarla? Quando parlano di quelli nati negli anni Quaranta, io mi guardo attorno». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

