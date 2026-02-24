A 28 anni costretta a trapianto del rene dopo cure omeopatiche medico condannato

Una donna di 28 anni ha dovuto affrontare un trapianto di rene dopo aver seguito cure omeopatiche. La causa risale a un tentativo di curare il lupus con terapie alternative, che non sono bastate a controllare la malattia. La situazione ha portato a complicazioni gravi, rendendo necessaria l’intervento chirurgico. I medici hanno sottolineato l’importanza di affidarsi a trattamenti scientificamente validati in caso di malattie autoimmuni. La vicenda si è conclusa con un procedimento legale nei confronti del medico coinvolto.

Firenze, 24 febbraio 2026 – Si è rivolta a un omeopata di Firenze dopo essere stata in cura con la medicina tradizionale per una grave malattia autoimmune, il lupus. Un cambio di terapia che avrebbe compromesso ulteriormente il suo stata di salute, costringendola a soli 28 anni a un trapianto di rene. Per questo il giudice Massimiliano Sturiale, con una sentenza di pochi giorni fa, ha condannato il professionista al risarcimento nei confronti della donna di oltre 254mila euro. i fatti risalgono ad alcuni anni fa: la giovane ai tempi era stata seguita, con applicazione di trattamenti farmacologici di tipo immunosoppressivo, prima dall'ospedale Bambin Gesù di Roma e successivamente dal Polo ospedaliero di Pisa.