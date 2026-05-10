Dopo quasi 20 anni arriva lo sgombero | ordinanza per un immobile abusivo

Dopo quasi due decenni, si prepara a essere eseguito lo sgombero di un immobile costruito senza autorizzazioni nel territorio di Villa Literno. L’ordinanza per l’abbattimento è stata emessa, segnando la fine di una delle procedure più lunghe legate all’abusivismo edilizio nella zona. La decisione arriva dopo un lungo iter giudiziario che ha coinvolto le autorità locali e le forze dell’ordine.

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