Dopo quasi 20 anni arriva lo sgombero | ordinanza per un immobile abusivo
Dopo quasi due decenni, si prepara a essere eseguito lo sgombero di un immobile costruito senza autorizzazioni nel territorio di Villa Literno. L’ordinanza per l’abbattimento è stata emessa, segnando la fine di una delle procedure più lunghe legate all’abusivismo edilizio nella zona. La decisione arriva dopo un lungo iter giudiziario che ha coinvolto le autorità locali e le forze dell’ordine.
Si avvia verso la conclusione una delle vicende più lunghe legate all’abusivismo edilizio nel territorio di Villa Literno. Il Comune ha infatti notificato l’ordinanza di sgombero per un fabbricato abusivo situato in via Vecchia Aversa, segnando un passaggio decisivo nel percorso di ripristino.🔗 Leggi su Casertanews.it
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