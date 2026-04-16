Immobile occupato abusivamente da uno straniero con allaccio abusivo | lo sgombero e la denuncia

Un immobile occupato senza autorizzazione e collegato illegalmente alla rete elettrica è stato oggetto di un intervento di sgombero forzato. L’operazione si è svolta all’incrocio tra via Poseidonia e via Da Verrazzano, a Capaccio Paestum. L’immobile era stato occupato da un cittadino straniero, e le autorità hanno proceduto anche alla denuncia relativa all’allaccio abusivo. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’operazione.

Sgombero coatto di un fabbricato situato all’incrocio tra via Poseidonia e via Da Verrazzano, a Capaccio Paestum. Il sindaco Gaetano Paolino, infatti, ha constatato come l'immobile, parte del patrimonio indisponibile dell’Ente a seguito di una confisca alla criminalità organizzata, fosse occupato.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Alloggio popolare occupato abusivamente, il Comune di Salerno ordina lo sgombero: "Non hanno i requisiti"L'amministrazione intima la liberazione dell'immobile entro un mese e dispone l'immediato distacco della fornitura idrica Nuova ordinanza contro... Perugia, immobile comunale occupato abusivamente: residenti esasperati chiedono interventoIn via Goldoni un bene comunale da anni non assegnato è preda di ospiti non graditi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Appartamento occupato abusivamente da un conoscente, torna a casa grazie alla Polizia; IMU e occupazione abusiva, il pagamento non è dovuto se l’immobile è indisponibile; Lavori ad AQ16, Reggio Civica: Cantiere abusivo su immobile occupato abusivamente; Casamicciola. Casa occupata abusivamente, Mattera: Ho tutto il diritto di ottenerne l’assegnazione. Immobile confiscato alla criminalità organizzata a Paestum occupato abusivamente. Scatta lo sgombero, denunciato un marocchinoDopo un’ordinanza emessa dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gaetano Paolino oggi si è proceduto allo sgombero coatto di un fabbricato situato all’incrocio tra via Poseidonia e via Da Ve ... ondanews.it Appartamento occupato abusivamente da un conoscente, torna a casa grazie alla PoliziaUn 56enne chiede aiuto dopo essere stato estromesso dal proprio alloggio popolare. Mediazione delle Volanti: il 42enne lascia l’immobile e restituisce le chiavi ... laprovinciacr.it Controlli serrati a Frosinone: liberato un immobile occupato abusivamente Proseguono senza sosta le attività di controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine nella provincia di Frosinone. Nel capoluogo, i Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo - facebook.com facebook Smantellata dai Carabinieri a Taranto una base operativa per lo spaccio allestita in un appartamento di edilizia popolare occupato illegalmente da 3 uomini. L’immobile era stato attrezzato con sistemi di controllo e protezione nel tentativo di eludere eventuali x.com