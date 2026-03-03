Discarica abusiva dopo 40 anni arriva l’ordinanza di sgombero Al via le operazioni

Dopo quarant’anni di mancata azione, è stata emessa un’ordinanza di sgombero per un’area in via Belgio occupata da una discarica abusiva. Le operazioni di sgombero sono state avviate in queste ore, segnando il primo passo concreto per rimuovere i rifiuti da quella zona. La decisione arriva a distanza di decenni dall’occupazione dell’area e ora si preparano le operazioni di rimozione.

Siamo a Sabaudia, in via Belgio. Il provvedimento del sindaco Mosca che dopo decenni di fermo ha attivato la macchina amministrativa per lo sgombero e la bonifica dell'area Arriva dopo 40 anni di inerzia l'ordinanza di sgombero nell'area di quella che è una vera e propria discarica abusiva in via Belgio. Siamo a Sabaudia dove i primi provvedimenti risalgono al 1987, poi la vicenda è rimasta ferma. Abusi edilizi, eternit, rifiuti accumulati, lì dove nessuno è mai intervenuto davvero. Ora, dopo le necessarie verifiche, il sindaco Albero Mosca ha firmato l'ordinanza di sgombero, attivando la macchina amministrativa. "L'area comunale, occupata senza titolo da un residente nella città delle dune - spiegano dal Comune di Sabaudia -, ha mostrato condizioni igienico-sanitarie gravissime.

