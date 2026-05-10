Dopo le recenti vicende legate a una figura politica locale, si sviluppa un dibattito acceso sulla situazione culturale e politica della città. Questa metropoli, nota per la sua apertura internazionale, la ricca storia e le numerose tradizioni, si trova ora al centro di tensioni che coinvolgono vari settori della comunità. Le discussioni si concentrano su come queste influenze possano influire sulle prossime scelte elettorali e sulla gestione del patrimonio culturale.

Per storia, collocazione, tradizione e cultura, è probabilmente la città più internazionale d’Italia. Di sicuro è una delle preferite dai turisti di tutto il mondo. Ma il suo status di città-vetrina rischia di far dimenticare che Venezia è, prima di tutto, il capoluogo della Regione Veneto, una città di 250mila abitanti, di cui però solo un quinto vive nel centro storico. Dunque una città particolare e con molti problemi, dal sovraffollamento turistico al Mose, dall’ambiente allo svuotamento del centro, appunto. Problemi che ovviamente sono al centro del confronto in campagna elettorale, ma rischiano di finire in secondo piano al cospetto del doppio caos culturale determinato dai casi Biennale e Fenice.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dopo Brugnaro. Il caos culturale incombe sul voto

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