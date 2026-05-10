Dopo anni alla scuola ravennate ora il futuro è in Europa | due danzatrici volano a Londra e Marsiglia
Dopo aver trascorso anni alla scuola di Ravenna, due giovani danzatrici si preparano a trasferirsi all’estero. A partire dal prossimo settembre, entreranno a far parte di due rinomati centri di formazione in Europa, uno a Londra e l’altro a Marsiglia, specializzati in danza classica e contemporanea. Questa opportunità rappresenta un passo importante nel percorso di formazione delle allieve, che si sono distinte nel corso professionale del Ravenna Ballet Studio.
Le allieve del corso professionale del Ravenna Ballet Studio, dal prossimo settembre frequenteranno due fra i più importanti centri europei di formazione dedicati alla danza classica e contemporanea. Ballerine, sin da piccole, dell'accademia ravennate, Agnese e Artemisia provengono entrambe da.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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