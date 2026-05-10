Dopo anni alla scuola ravennate ora il futuro è in Europa | due danzatrici volano a Londra e Marsiglia

Dopo aver trascorso anni alla scuola di Ravenna, due giovani danzatrici si preparano a trasferirsi all’estero. A partire dal prossimo settembre, entreranno a far parte di due rinomati centri di formazione in Europa, uno a Londra e l’altro a Marsiglia, specializzati in danza classica e contemporanea. Questa opportunità rappresenta un passo importante nel percorso di formazione delle allieve, che si sono distinte nel corso professionale del Ravenna Ballet Studio.

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