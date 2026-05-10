Doodle Festa della Mamma | il simbolo tra garofano e cactus

In occasione della Festa della Mamma, Google ha celebrato con un Doodle che mostra un garofano e un cactus affiancati. La scelta di utilizzare un cactus invece delle tradizionali rose ha suscitato curiosità. Si indaga anche sul significato del legame tra il fiore e la pianta grassa, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali. La rappresentazione mira a sottolineare elementi simbolici e culturali legati alla ricorrenza.

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