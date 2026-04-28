Workshop festa della mamma mamma e figlio a | fai fiorire il tuo vaso!

Un laboratorio creativo dedicato alla festa della mamma si è svolto recentemente, coinvolgendo mamme e figli in un'attività a quattro mani. Durante l'incontro, i partecipanti hanno potuto scambiare chiacchiere e condividere momenti di allegria, realizzando insieme un vasetto dipinto e decorato con fiori in filo di alluminio. Al termine del laboratorio, ogni coppia ha portato a casa una creazione unica, frutto del lavoro condiviso.

Un laboratorio creativo a quattro mani, fatto di chiacchiere, risate e piccoli momenti da ricordare, al termine del quale porterete a casa una creazione unica: un vasetto dipinto e personalizzato, impreziosito da fiori in filo di alluminio.Durante il laboratorio, Lara accompagnerà i bambini e le.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Festa della Mamma: inviaci il tuo scatto del cuore “Mamma che capolavoro!”, laboratorio creativo per bambini per la festa della mammaSabato 9 maggio, dalle ore 15, il Museo Miniscalchi-Erizzo si trasforma in un laboratorio di idee e creatività! Dopo una breve visita alle collezioni... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Slow Art (rallenta, osserva, crea), workshop di pittura per la Festa della Mamma; Allora si balla: il festival di danza in famiglia con spettacoli e workshop a Fontainebleau (77); Fiorile 2026 a Moncalieri: torna la festa dei fiori nel cuore della città (tra rose, eventi e degustazioni); Festa della Mamma a Milano 2026: eventi, laboratori e attività. Slow Art (rallenta, osserva, crea), workshop di pittura per la Festa della MammaDomenica 10 maggio 2026, nel giorno della Festa della Mamma, presso il Mudec - Museo delle Culture di Milano (via Tortona 56) si svolge il workshop di pittura per adulti Slow Art (rallenta, osserva, ... mentelocale.it Quando si celebra la Festa della Mamma quest’anno? E tutto quello che non sai su questa ricorrenzaLa Festa della mamma 2026 è il 10 maggio. Scopri le origini antiche di questa ricorrenza, come si celebra in Italia e nel mondo e le idee più belle per festeggiarla in modo autentico. greenme.it LA FESTA DEL TAMBURELLO NELLA CITTÀ DELLE STREGHE Lunedì 11 e martedì 12 maggio Benevento ospiterà la prima tappa della Festa del tamburello. Workshop, incontri, open mic e concerti: un’esperienza unica che abbraccia tradizione e innovazi - facebook.com facebook