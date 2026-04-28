Workshop festa della mamma mamma e figlio a | fai fiorire il tuo vaso!

Da pisatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un laboratorio creativo dedicato alla festa della mamma si è svolto recentemente, coinvolgendo mamme e figli in un'attività a quattro mani. Durante l'incontro, i partecipanti hanno potuto scambiare chiacchiere e condividere momenti di allegria, realizzando insieme un vasetto dipinto e decorato con fiori in filo di alluminio. Al termine del laboratorio, ogni coppia ha portato a casa una creazione unica, frutto del lavoro condiviso.

Un laboratorio creativo a quattro mani, fatto di chiacchiere, risate e piccoli momenti da ricordare, al termine del quale porterete a casa una creazione unica: un vasetto dipinto e personalizzato, impreziosito da fiori in filo di alluminio.Durante il laboratorio, Lara accompagnerà i bambini e le.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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