Donna picchiata sul bus | è gravissima Chi è l’aggressore

Da caffeinamagazine.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata picchiata sul bus di linea a Stroncone, un comune vicino a Terni, e si trova in condizioni gravissime. Le autorità stanno ancora cercando di rintracciare l’uomo accusato di averla aggredita con un martello durante il tragitto. Le indagini proseguono senza sosta, anche oltre i confini dell’Umbria, per individuare il sospettato e ricostruire l’accaduto.

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Proseguono senza sosta, anche fuori dall’ Umbria, le ricerche dell’uomo accusato di aver aggredito la moglie a martellate su un autobus di linea a Stroncone, piccolo comune a pochi chilometri da Terni. La donna, che compirà 44 anni nei prossimi mesi, è ricoverata in rianimazione all’ospedale di Terni e resta in pericolo di vita. L’aggressione è avvenuta sabato 9 maggio, in una frazione del paese, davanti a passeggeri e personale di bordo sconvolti. Secondo quanto ricostruito finora, il marito sarebbe riuscito a fuggire a piedi subito dopo l’attacco, facendo perdere le proprie tracce. La coppia, originaria del Nord Africa, si era sposata in Marocco prima del trasferimento in Italia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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