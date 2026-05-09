Terni donna presa a martellate sul bus | è gravissima

Una donna di 44 anni di origini marocchine è stata colpita più volte con un martello durante un viaggio su un autobus. L’aggressione si è verificata in un orario non specificato, e la donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari sul posto. È stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e cercano di identificare il responsabile.

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Una donna di 44 anni di origini marocchine è stata violentemente aggredita con un martello su un autobus di linea, in località Santa Lucia. Immediato l’intervento dei sanitari con la donna che è stata poi trasportata in Ospedale Santa Maria con l’elisoccorso. L’uomo, dopo l’aggressione, è sceso dal mezzo ed è scappato nella campagna circostanze. Sono in corso le ricerche delle Forze dell’Ordine per rintracciarlo, in particolare dei carabinieri della locale stazione. Arrivata in ospedale è stata intubata ed è in gravissime condizioni. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Terni: Donna presa a martellate sul bus è gravissima Notizie correlate Terrore sul bus: donna presa a martellate, è gravissimaTerni, 9 maggio 2026 – Terrore sul bus, una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea nella zona... Terni, donna presa a martellate in testa da un uomo su un bus: è grave, aggressore in fugaL'aggressione a bordo di un bus a Santa Lucia di Stroncone, in provincia di Terni: la vittima è stata ripetutamente colpita con un martello anche... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Gettata a terra e trascinata per metri Terrore per l'avvocata Cristina Rinaldi: Bastava un nulla per finire in tragedia.; Scomparsa di Barbara Corvi indagini riaperte | nuovi esami sul Dna delle cartoline Il marito | Disponibile a qualsiasi accertamento. Terni, donna presa a martellate in testa da un uomo su un bus: è grave, aggressore in fugaL'aggressione a bordo di un bus a Santa Lucia di Stroncone, in provincia di Terni: la vittima è stata ripetutamente colpita con un martello anche alla ... fanpage.it Terrore sul bus: donna presa a martellate, è gravissimaL'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. La 40enne è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale con l'elisoccorso ... lanazione.it #Provincia #Terni: per orario di #lavoro, #trasferte e buoni #pasto si cambia. Avviso per un #dirigente x.com