Un episodio di violenza ha sconvolto una corsa di autobus nella zona di Stroncone, vicino a Terni. Una donna è stata colpita ripetutamente con un martello, riportando ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Terni, 9 maggio 2026 – Terrore sul bus, una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. Aggressione è avvenuta sulla linea, il 22, condotto da una giovane autista, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio a Santa Lucia di Stroncone. Da una prima ricostruzione, la donna 44enne di origini marocchine, che lavora come badante, è stata colpita a martellate da un uomo che poi è fuggito ed è ora ricercato. La donna, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale con l' elisoccorso. Le sue condizioni sono molto gravi. Gli investigatori hanno intanto recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terrore sul bus: donna presa a martellate, è gravissima

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