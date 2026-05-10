Donna deruba novantenne Usa la tecnica dell’abbraccio
Una donna è stata arrestata dopo aver derubato un uomo di 90 anni, approfittando di un momento in cui si erano abbracciati. L’episodio si è verificato in un quartiere residenziale e la vittima, che aveva subito il furto, si era rivolta alle forze dell’ordine. La donna ha confessato di aver preso alcuni centinaia di euro, approfittando della fiducia dell’anziano. La vicenda ha suscitato reazioni di sdegno e rabbia tra i residenti.
di Laura Valdesi SIENA Sdegno. Rabbia. Vicinanza. Perché approfittarsi degli anziani non può trovare giustificazione in un bottino di qualche centinaio di euro. Forse anche meno. I tanti che conoscono la novantenne residente in una frazione del comune di Asciano si sono stretti intorno a lei dopo il furto subito con la tecnica dell’abbraccio. I carabinieri della compagnia di Siena stanno indagando sull’episodio che, questo l’auspicio di chi conosce la donna, amata e benvoluta da tutti, non deve restare impunito. I militari dell’Arma, appena ricevuta la segnalazione si sono recati nel palazzo dove abita la pensionata per ricostruire cosa era avvenuto.🔗 Leggi su Lanazione.it
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