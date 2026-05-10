Donna deruba novantenne Usa la tecnica dell’abbraccio

Una donna è stata arrestata dopo aver derubato un uomo di 90 anni, approfittando di un momento in cui si erano abbracciati. L’episodio si è verificato in un quartiere residenziale e la vittima, che aveva subito il furto, si era rivolta alle forze dell’ordine. La donna ha confessato di aver preso alcuni centinaia di euro, approfittando della fiducia dell’anziano. La vicenda ha suscitato reazioni di sdegno e rabbia tra i residenti.

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