Con la tecnica dell' abbraccio derubavano gli anziani arrestati due trentenni

Due uomini di circa trent'anni sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Rifredi con l’accusa di aver messo in atto diversi furti ai danni di anziani utilizzando la cosiddetta

Sarebbero responsabili di numerosi colpi con la “tecnica dell'abbraccio”. A finire in manette per furto aggravato in concorso, fermati dagli agenti del commissariato di Rifredi, due trentenni. Avvicinavano persone anziane e, fingendo abbracci e gesti di vicinanza, in realtà le derubavano. È partito tutto nella mattina di giovedì scorso, 5 marzo. I poliziotti, in servizio a Rignano sull’Arno per la segnalazione di frequenti furti, hanno intercettato un'auto sospetta, decidendo quindi di seguirla. La polizia ha continuato a seguire la coppia fino a Borgo San Lorenzo: la medesima azione si stava riproponendo nei confronti di un'anziana. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

