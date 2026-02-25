Romano tentano di sfilare la collanina al collo dell’anziana con la tecnica dell’abbraccio | individuate due persone

Romano. Hanno cercato di sfilarle la collanina mentre la distraevano con un approccio confidenziale. È accaduto nella mattinata del 18 febbraio nel centro cittadino. Determinante l’intervento della polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale e la denuncia presentata subito dalla vittima. Durante il pattugliamento, gli agenti hanno notato un’auto che, alla vista della volante, ha effettuato una manovra improvvisa nel tentativo di allontanarsi rapidamente. Il comportamento ha insospettito gli stessi, che, successivamente, hanno fermato il veicolo per un controllo. Gli accertamenti, supportati dai sistemi di lettura targhe e dalle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di collegare l’auto a un episodio avvenuto pochi minuti prima in centro. Una donna anziana, che camminava con un deambulatore, è stata avvicinata da una giovane sconosciuta. Con il pretesto di interessarsi al suo stato di salute, la donna l’ha toccata ripetutamente al collo nel tentativo di impossessarsi della collanina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

