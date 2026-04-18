Nel 2025 oltre 7mila donazioni di sangue a Pordenone

Nel corso del 2025, a Pordenone sono state effettuate più di 7.000 donazioni di sangue, secondo i dati dell'associazione di donatori. La giornata di sabato 18 aprile sarà dedicata a un’assemblea in cui si discuteranno le attività future dell’organizzazione. L’evento si svolge in un momento in cui si registra un numero elevato di donazioni rispetto agli anni precedenti.

Oltre 7mila donazione nell'arco del 2025. È il traguardo raggiunto dall'Afds Pordenone che nella giornata di sabato 18 aprile terrà l'assemblea in modo da affrontare le prossime sfide dell'associazione. Non sarà solamente un appuntamento che andrà a tracciare il bilancio dell’attività annuale.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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