Donazioni di sangue quasi 8 mila unità raccolte Balzo importante per il plasma | +10% nel 2025

Da forlitoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Avis Comunale di Forlì ha raccolto quasi 8 mila unità di sangue e registrato un aumento del 10% nelle donazioni di plasma nel 2025. In occasione del suo novantesimo compleanno, l’associazione ha organizzato un evento al teatro Diego Fabbri, dove sono state condivise le parole cura, fiducia e futuro, simboli di un impegno continuo verso la comunità.

Al teatro Diego Fabbri l'Avis Comunale Forlì ha dato forma a tre parole che accompagnano il suo novantesimo compleanno: la cura intesa come attenzione concreta verso la comunità, la fiducia come apertura ai cambiamenti che il presente impone, il futuro come luogo in cui continueremo a vivere e a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

