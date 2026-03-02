Donazioni di sangue quasi 8 mila unità raccolte Balzo importante per il plasma | +10% nel 2025

L'Avis Comunale di Forlì ha raccolto quasi 8 mila unità di sangue e registrato un aumento del 10% nelle donazioni di plasma nel 2025. In occasione del suo novantesimo compleanno, l’associazione ha organizzato un evento al teatro Diego Fabbri, dove sono state condivise le parole cura, fiducia e futuro, simboli di un impegno continuo verso la comunità.