Don Michele Alessandrini | il miracolo della Cassa Rurale la battaglia con il demonio il cimitero dei bambini

Don Michele Alessandrini nacque nel 1868 a Meldola da una famiglia di origine rurale, con il padre tintore e la madre ortolana. La sua vita è stata caratterizzata da eventi che hanno coinvolto la comunità locale, tra cui una battaglia contro un presunto demonio e l’intervento sulla gestione di una Cassa Rurale. Tra le vicende più drammatiche si ricordano i casi legati al cimitero dei bambini, che hanno segnato la sua storia.

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