Don Michele Alessandrini | il miracolo della Cassa Rurale la battaglia con il demonio il cimitero dei bambini
Don Michele Alessandrini nacque nel 1868 a Meldola da una famiglia di origine rurale, con il padre tintore e la madre ortolana. La sua vita è stata caratterizzata da eventi che hanno coinvolto la comunità locale, tra cui una battaglia contro un presunto demonio e l’intervento sulla gestione di una Cassa Rurale. Tra le vicende più drammatiche si ricordano i casi legati al cimitero dei bambini, che hanno segnato la sua storia.
Michele Alessandrini nacque nel 1868 a Meldola. Il padre, Giuseppe, era tintore, la mamma ortolana, entrambi di provenienza rurale. Abitavano un appartamentino tra le case che si appoggiavano alla chiesa di San Francesco. Michele frequentò il seminario forlivese, la sua vocazione si accompagnò ad.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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