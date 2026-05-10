Domenico Pozzovivo si è distinto nel Giro di Grecia, arrivando secondo in classifica generale. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di ciclismo, che hanno notato la sua determinazione e resistenza durante la gara. La competizione si è svolta lungo diverse tappe, con Pozzovivo che ha mantenuto un ritmo costante e una strategia efficace. La sua posizione finale ha confermato la sua abilità nel gestire le fasi decisive della corsa.

Domenico Pozzovivo andrebbe preso ad esempio per la caparbietà, la tenacia, la grinta, il mordente, la mentalità. Un simulacro di agonismo, serietà, professionalità, caratura tecnica e perseveranza. L’incarnazione vivente della longevità sportiva: a 43 anni è tornato in gruppo dopo che un anno e mezzo prima aveva lasciato il grande ciclismo, si è rimesso in gioco e sta sfoggiando una pedalata magistrale. Dopo il quattordicesimo posto nella classifica generale del Tour of the Alps e la terza piazza al Giro dell’Appennino, il lucano ha preso parte al Giro di Grecia: cinque tappe in terra ellenica, evento di livello 2.1 (il quarto livello per importanza in termini internazionali).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Domenico Pozzovivo oltre il tempo! 2° in classifica generale al Giro di Grecia!

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