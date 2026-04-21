Domenico Pozzovivo oltre i limiti del tempo! A 43 anni sogna la top10 al Tour of the Alps Ma al Giro d’Italia…

A 43 anni, il ciclista lucano ha ripreso la competizione dopo un anno e mezzo di inattività, partecipando al Tour of the Alps con la maglia del Team Solution Tech-Nippo-Rali, formazione Professional. Dopo aver annunciato il ritiro, è tornato a gareggiare in una corsa di rilievo, con l’obiettivo di arrivare tra i primi dieci. La sua presenza in gara ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Domenico Pozzovivo ha fatto il proprio ritorno in corsa a 43 anni: il ciclista lucano si è rimesso in gioco dopo essersi ritirato un anno e mezzo fa, rientrando in gruppo al Tour of the Alps con la maglia del Team Solution Tech-Nippo-Rali, formazione Professional guidata da Serge Parsani. Aveva disputato la sua ultima gara da professionista il 12 ottobre 2024, quando concluse il Giro di Lombardia al 38mo posto con la maglia della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, e oggi si è messo in bella mostra in un evento di livello Pro. Domenico Pozzovivo è giunto all’arrivo in dodicesima posizione, con un ritardo di 19 secondi da Giulio Pellizzari (vincitore davanti all’olandese Thymen Arensman e al fuggitivo Mattia Gaffuri).🔗 Leggi su Oasport.it

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