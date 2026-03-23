Domenica In è Mara Venier. Boom di ascolti e record stagionale, dopo la puntata da Sanremo, che confermano la forza della formula di sempre. Con Mara e basta. Quasi 2,5 milioni di telespettatori con lo share che sfiora il 22% di share nella prima parte. Bene anche la seconda con testa a testa con Canale 5. I numeri certificano la forza del binomio tra Domenica In e la Zia d’Italia. Mara ha aperto da sola la puntata. Stavolta nessun ingresso corale come avveniva da settembre con Enzo Miccio, impegnato all’estero per lavoro, Tommaso Cerno e Teo Mammucari, apparso solo nel finale. È tornata la Domenica In di sempre con Mara che intervista, come lei e pochi altri sanno fare, i grandi dello spettacolo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - DOMENICA IN: BOOM DI ASCOLTI PER MARA VENIER CHE RIPRENDE IL CONTROLLO TOTALE

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