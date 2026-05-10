Domenica In | Biagio Antonacci Arianna Mihajlovic e Katia Ricciarelli tra gli ospiti

Oggi, domenica 10 maggio, va in onda un nuovo episodio di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier con la partecipazione di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tra gli ospiti presenti in studio ci sono il cantante Biagio Antonacci, l’ex calciatrice e attuale dirigente Arianna Mihajlovic e la cantante Katia Ricciarelli. La trasmissione inizia alle 14 e vede la partecipazione di diversi ospiti durante la puntata.

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Nuovo appuntamento oggi, domenica 10 maggio, con Domenica In, il programma condotto da Mara Venier insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda alle 14.00 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 10 maggio 2026. Nella nuova puntata, Biagio Antonacci sarà protagonista di un’ampia intervista e si esibirà con alcuni dei suoi grandi successi, oltre a presentare l’ultimo singolo You&Me, che anticipa il prossimo album del cantautore e l’atteso tour Unplugged 2026. In occasione della Festa della Mamma, sarà in studio Arianna Mihajlovic, madre di cinque figli e moglie dell’indimenticabile campione Sinisa Mihajlovic, scomparso nel dicembre 2022 al termine di una lunga malattia.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Domenica In: Biagio Antonacci, Arianna Mihajlovic e Katia Ricciarelli tra gli ospiti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Amici 2026, anticipazioni quinta puntata del Serale: Incontrada, Laurenti e Biagio Antonacci ospiti Domenica In, anticipazioni del 10 maggio: Mara Venier ospita Biagio AntonacciMara Venier è pronta a tornare con una nuova puntata di Domenica In: la conduttrice, regina del weekend di Rai1, va in onda domenica 10 maggio con la...